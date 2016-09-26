«Сибирь» по буллитам обыграла «Трактор»
«Сибирь» дома взяла верх над «Трактором» (2:1 Б) в регулярном чемпионате КХЛ.
Основное время и овертайм завершилось со счетом 1:1. У хозяев льда отличился Максим Шалунов, у гостей - Алексей Кручинин.
В серии буллитов победу команде из Новосибирске принес точный бросок Константина Окулова.
«Сибирь» занимает третье место в Восточной конференции, «Трактор» идет в ней четвертым.
29 сентября новосибирцы примут магнитогорский «Металлург», а челябинцы в тот же день сыграют на выезде с новокузнецким «Металлургом».
Матч
Сибирь - Трактор - 2:1 Б. (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Шалунов (Санников), 3:20 (1:0). Кручинин (Щехура), 52:44 (1:1).
Победный буллит:
Окулов - 2:1.
Место и дата
27 сентября 15:30, ЛДС Сибирь, Онлайн-трансляция
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