«Магнитка» всухую обыграла «Авангард»
«Авангард» дома уступил магнитогорскому «Металлургу» (0:3) в регулярном чемпионате КХЛ.
У победителей отличились Ян Коварж, Сергей Мозякин и Виктор Антипин.
Накануне магнитогорцы также были сильнее омичей (3:1).
«Авангард» по-прежнему лидирует в Восточной конференции, «Металлург» идет в ней вторым.
29 сентября сибиряки примут «Салават Юлаев», уральцы в тот же день сыграют на выезде с «Сибирью».
Матч
Авангард - Металлург Мг - 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)
Голы:
Коварж (Мозякин), 8:15 (0:1). Мозякин (Антипин, Коварж), 18:54 (0:2). Антипин (Сёмин, Береглазов), 46:49 (0:3).
Место и дата
27 сентября 16:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция
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