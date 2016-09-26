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«Магнитка» всухую обыграла «Авангард»

Ярослав Карамов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

«Авангард» дома уступил магнитогорскому «Металлургу» (0:3) в регулярном чемпионате КХЛ.

У победителей отличились Ян Коварж, Сергей Мозякин и Виктор Антипин.

Накануне магнитогорцы также были сильнее омичей  (3:1).

«Авангард» по-прежнему лидирует в Восточной конференции, «Металлург» идет в ней вторым.

29 сентября сибиряки примут «Салават Юлаев», уральцы в тот же день сыграют на выезде с «Сибирью».

Матч

Авангард - Металлург Мг - 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

Голы:

Коварж (Мозякин), 8:15 (0:1). Мозякин (Антипин, Коварж), 18:54 (0:2). Антипин (Сёмин, Береглазов), 46:49 (0:3).

Место и дата

27 сентября 16:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция

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