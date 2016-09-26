Брэд Маршанд: Сборная Канады - дрим-тим не только благодаря игрокам, но и тренерскому штабу

Нападающий сборной Канады Брэд Маршанд отметил вклад тренерского штаба в успехи команды.

- У нас не только дрим-тим по составу игроков, но и дрим-тим по качеству тренерского штаба. У них можно очень многому научиться, что и происходит каждый день. У нас не бывает скучных дней, постоянно происходит что-то интересное. Майк Бэбкок – феноменальный тренер. Это один из главных факторов нашего успеха, - цитирует Маршанда официальный сайт Кубка мира.

Напомним, Брэд Маршанд забросил две шайбы в ворота сборной России в полуфинале турнира.

Под руководством Майка Бэбкока сборная Канады ранее выиграла олимпийские турниры в 2010 и 2014 годах.