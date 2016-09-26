CAS 4 октября рассмотрит иск агента Хонды к московскому ЦСКА
Спортивный арбитражный суд (CAS) 4 октября рассмотрит дело по иску агента полузащитника Кейсуке Хонды к московскому ЦСКА. Об этом сообщает официальный сайт организации.
О претензиях Киса Плогсма, который представляет интересы игрока «Милана», не сообщается.
Напомним, Хонда выступал за московский ЦСКА с 2010 по 2014 гг. В составе «армейцев» игрок становился чемпионом РФПЛ, обладателем Кубка (2) и Суперкубка России.
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