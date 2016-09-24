Сослан Джанаев: Вызов в сборную? Сейчас мои мысли только о «Ростове»

Вратарь «Ростова» Сослан Джанаев поделился своим мнением по поводу своего вызова в сборную России.

- Недавно ваc вызвали в сборную России. Это мотивирует?

- Мотивирует выступление в Лиге чемпионов. Сейчас мои мысли только о клубных делах. Сборная ждет меня только через неделю. У «Ростова» важная игра с ПСВ, я думаю только о ней.



- Как ваше здоровье?

- Все хорошо. Никаких проблем нет, - сказал Джанаев.

