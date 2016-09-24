Сослан Джанаев: Вызов в сборную? Сейчас мои мысли только о «Ростове»
Вратарь «Ростова» Сослан Джанаев поделился своим мнением по поводу своего вызова в сборную России.
- Недавно ваc вызвали в сборную России. Это мотивирует?
- Мотивирует выступление в Лиге чемпионов. Сейчас мои мысли только о клубных делах. Сборная ждет меня только через неделю. У «Ростова» важная игра с ПСВ, я думаю только о ней.
- Как ваше здоровье?
- Все хорошо. Никаких проблем нет, - сказал Джанаев.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически