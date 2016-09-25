«Суонси» продлил контракт с защитником Робертсом
«Суонси Сити» подписал новое соглашение с защитником Коннором Робертсом, сообщил официальный твиттер клуба.
Контракт с 21-летним валлийским игроком рассчитан на три года.
В сезоне 2015/16 Робертс выступал на правах аренды за «Йовилл таун», а в августе этого года был арендован сроком на шесть месяцев командой «Бристоль Роверс».
Delighted to sign a new 3 year contract with @SwansOfficial ✍🏼️ pic.twitter.com/UlElflQn1P— Connor Roberts (@ConnorRobs) 27 сентября 2016 г.
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