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Бывший наставник сборной Чехии Владимир Ружичка осужден за мошенничество

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  SportsnetКомментарии

Бывший главный тренер сборной Чехии Владимир Ружичка приговорен к выплате крупного денежного штрафа за мошенничество.

Суд Праги обязал Ружичку выплатить штраф в размере 16 600 долларов , в противном случае он будет вынужден отбыть 16-месячный срок в тюрьме.

Как установило следствие, Ружичка получил 20 750 долларов от мужчины, который утверждал, что оплатил игру своего сына в пражской «Славии» в то время, когда в клубе работал Ружичка. Тренер не признал свою вину, заявив, что считал эти деньги спонсорской поддержкой и позднее вернул их. 

В 2015 году Владимир Ружичка на фоне данного скандала покинул пост главного тренера сборной Чехии. Как игрок он стал олимпийским чемпионом в 1998 году (Нагано). А как тренер привел чехов к победам на двух чемпионатах мира (2005 и 2010).


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