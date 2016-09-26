Ещенко и Мельгарехо вернулись в общую группу московского «Спартака»

Сегодня футболисты московского «Спартака» провели тренировку на базе в Тарасовке. Об этом сообщает официальный сайт красно-белых.



Перед началом занятий наставник команды Массимо Каррера поздравил голкипера Сергея Песьякова с рождением сына.



Отмечается, что в тренировке участвовали 20 футболистов – голкиперы Артем Ребров и Сергей Песьяков, а также 18 полевых игроков. Среди них были и вернувшиеся в общую группу защитник Андрей Ещенко и нападающий Лоренсо Мельгарехо.



Футболистов ожидали пробежка, разминка, упражнения с мячом на технику и тактику, и в заключение – двусторонняя игра на ограниченном участке поля.

Защитник Дмитрий Комбаров не принял участия в занятии, поскольку у него был обнаружен микронадрыв мышц задней поверхности бедра. Другой защитник команды Евгений Макеев продолжает работать по индивидуальной программе.

2 октября в рамках 9-го тура РФПЛ столичный клуб на выезде сыграет с «Зенитом».



