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«Ростов» уменьшил размеры домашнего поля перед матчем с ПСВ

Ярослав Карамов
Источник:  Чемпионат.comКомментарии

На стадионе «Олимп-2» сделали новую разметку газона перед матчем второго тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Ростов» примет голландский ПСВ.

Как сообщает «Чемпионат», поле было сокращено на 15 сантиметров в длину и настолько же в ширину.

Встреча «Ростов» - ПСВ пройдет в среду. Начало - в 21:45 мск.

Источник фото: «Чемпионат»

Матч

Ростов - ПСВ

Место и дата

28 сентября 21:45, Олимп-2, Текстовая трансляция

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