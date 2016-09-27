«Ростов» уменьшил размеры домашнего поля перед матчем с ПСВ
На стадионе «Олимп-2» сделали новую разметку газона перед матчем второго тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Ростов» примет голландский ПСВ.
Как сообщает «Чемпионат», поле было сокращено на 15 сантиметров в длину и настолько же в ширину.
Встреча «Ростов» - ПСВ пройдет в среду. Начало - в 21:45 мск.
Источник фото: «Чемпионат»
Матч
Место и дата
28 сентября 21:45, Олимп-2, Текстовая трансляция
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