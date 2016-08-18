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Проблемы со сном влияют на качество тренировок

Максим Кравченко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Для эффективной работы в тренажерном зале нужно соблюдать режим сна. К такому выводу пришли американские ученые.

Специалист в области нарушения сна Габби Бадр из Лондонской клиники, считает, что недостаток сна негативно сказывается на состоянии нашей иммунной системы и делает наш организм более уязвимым для болезней и инфекционных заболеваний. Кроме того, недостаток сна отражается на способности человека к мышлению и концентрации.

Американские ученые из Профессиональной Ассоциации Сна провели исследование среди пяти здоровых студентов мужской и женской команд по плаванию Стэндфордского университета. В течение первых двух недель эксперимента поддерживали обычный режим сна. Затем продолжительность сна удлиняли до десяти часов в день в течение шести-семи недель. Спортивные результаты оценивались после каждой тренировки. После дополнительного сна спортсмены проплывали 15 метровую дистанцию на 0,15 секунд быстрее, улучшили время поворота на 0,10 секунд.

Для тех, кто занимается поднятием тяжестей, недосыпание также вредно. Ученые выяснили, что Доказано, что, занимаясь в тренажёрном зале, не выспавшийся атлет уже через четыре дня уменьшает максимальный поднимаемый вес на пять килограммов. А уже после тридцати часов без сна для выполнения тех же самых действий спортсмену приходится затрачивать до девятнадцати процентов энергии больше.



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