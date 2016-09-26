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Сидни Кросби: Матч со сборной России хорошо подготовил нас к финалу Кубка мира

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Р-СпортКомментарии

Капитан сборной Канады Сидни Кросби поделился ожиданиями от финальных матчей за Кубок мира-2016.

- Думаю, мы действительно прибавляли по ходу Кубка мира, и сейчас готовы к финалу. Особенно хорошо подготовил нас полуфинальный матч против сборной России, в котором в конце второго периода мы уступали в счете 1:2.

Очень важно то, как мы справились с той ситуацией: мы не потеряли контроль над игрой, сохраняли спокойствие, добились нужного результата. Стиль сборной Европы нам понятен - они будут играть терпеливо, дожидаться наших ошибок. Мы же постараемся решить игру за счет скорости, - заявил Кросби.

Напомним, в полуфинале канадцы переиграли сборную России со счетом 5:3. Сидни Кросби набрал в этой встрече три очка (1+2).

В ночь со вторника на среду в Торонто будет сыгран первый финальный матч турнира Канада - Европа.

Матч

Канада - Европа

Место и дата

28 сентября 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция


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