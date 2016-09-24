Балотелли готов сыграть против «Краснодара»
Тренерский штаб «Ниццы» определился со списком футболистов, которые отправятся на игру с «Краснодаром» 29 сентября.
Отмечается, что форвард сборной Италии Марио Балотелли, пропустивший последний матч в национальном первенстве с «Нанси» (1:0) из-за небольшой травмы, готов помочь своей команде.
Полная заявка «Ниццы» на игру с «Краснодаром» выглядит следующим образом:
вратари: Ассен, Кардиналь, Бенитес;
защитники: Суке, Байсс, Рикарду, Боскальи, Далберт, Данте, Сарр;
полузащитники: Беланда, Сери, Лусамба, Эйсерик, Вальтер, Бодмер, Сиприен, Козьелло;
нападающие: Балотелли, Плеа, Донис.
Напомним, команды сыграют во 2-м туре группового этапа Лиги Европы.
21 Aiglons retenus pour le déplacement d'@EuropaLeague à #Krasnodar #Groupe #NissaEuropahttps://t.co/vvs88gDmdO— OGC Nice (@ogcnice) 27 сентября 2016 г.