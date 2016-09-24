Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ФутболЛуч-Энергия0 : 0Спартак-2
ФутболАмкар0 : 0Крылья Советов
ХоккейАк Барс3 : 5Динамо Минск
ФутболДинамо1 : 0Сибирь
ФутболАлавес3 : 1Гранада
ХоккейАвангард1 : 3Металлург
ФутболЗенит-21 : 1СКА-Хабаровск
ФутболРубин2 : 1Томь
ХоккейДинамо Москва4 : 3 ОТЛокомотив
ФутболБёрнли2 : 0Уотфорд
ФутболЦСКА (мол)3 : 2Тоттенхэм (мол)
ХоккейЦСКА1 : 0Куньлунь
ФутболЛестер Сити- : -Порту
ФутболСевилья- : -Лион
ФутболМонако- : -Байер
ХоккейАвангард0 : 3Металлург
ХоккейСКА2 : 0Адмирал
ФутболБоруссия- : -Реал
ФутболДинамо Загреб- : -Ювентус
ФутболЦСКА- : -Тоттенхэм
ХоккейКанада- : -Европа
ХоккейАк Барс- : -Йокерит
ФутболБешикташ- : -Динамо Киев
ФутболРостов- : -ПСВ
ФутболСелтик- : -Манчестер Сити
ФутболРостов (мол)- : -ПСВ (мол)
ХоккейДинамо Москва- : -Витязь
ФутболАтлетико- : -Бавария
ФутболАрсенал- : -Базель
ФутболБоруссия М- : -Барселона

Балотелли готов сыграть против «Краснодара»

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Twitter.comКомментарии

Тренерский штаб «Ниццы» определился со списком футболистов, которые отправятся на игру с «Краснодаром» 29 сентября.

Отмечается, что форвард сборной Италии Марио Балотелли, пропустивший последний матч в национальном первенстве с «Нанси» (1:0) из-за небольшой травмы, готов помочь своей команде.

Полная заявка «Ниццы» на игру с «Краснодаром» выглядит следующим образом:

вратари: Ассен, Кардиналь, Бенитес;

защитники: Суке, Байсс, Рикарду, Боскальи, Далберт, Данте, Сарр;

полузащитники: Беланда, Сери, Лусамба, Эйсерик, Вальтер, Бодмер, Сиприен, Козьелло;

нападающие: Балотелли, Плеа, Донис.

Напомним, команды сыграют во 2-м туре группового этапа Лиги Европы.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Ибрагимович пропустит матч Лиги Европы с «Зарей»Нападающий Златан Ибрагимович не примет участие в матче второго тура группового этапа Лиги Европы с «Зарей».Виталий Калешин: При Шалимове требования в «Краснодаре» стали гораздо жестчеЗащитник «Краснодара» Виталий Калешин оценил вклад исполняющего обязанности главного тренера Игоря Шалимова в последние успехи команды.УЕФА: Арест финансовых средств «Спартака» не связан с нарушением правил и не является санкциейПресс-служба УЕФА сообщила, что арест финансовых средств московского «Спартака» не связан с нарушением правил этой организации и не является санкцией к клубу.Чего ждем от российских клубов в Европе?Чего ждем от российских клубов в Европе?ЦСКА, «Ростов», «Зенит» и «Краснодар» ждут важные матчи в еврокубках. Soccer.ru делает прогнозы и рассказывает о состоянии коллективов«Зенит» - АЗ. Матч обслужит бригада Хавьера ЭстрадыГлавным арбитром на матч второго тура группового этапа Лиги Европы между «Зенитом» и АЗ назначен судья из Испании Хавьер Эстрада.Безбородов обслужит матч Лиги Европы «Сент-Этьен» - «Андерлехт», Еськов - «Цюрих» - «Османлыспор»Российский арбитр Владислав Безбородов назначен на матч группы С Лиги Европы между французским «Сент-Этьеном» и бельгийским «Андерлехтом».Балотелли может пропустить матч с «Краснодаром»Главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр сообщил, что нападающий Марио Балотелли может пропустить матч группового раунда Лиги Европы с «Краснодаром».Аксель Витсель: Мы заслуживали победы в матче с «Анжи», но нам не повезлоПолузащитник «Зенита» Аксель Витсель поделился мнением о матче восьмого тура РФПЛ против «Анжи» (2:2).«Зениту» нужно было больше уважать «Анжи». Включение Геннадия Орлова«Зениту» нужно было больше уважать «Анжи». Включение Геннадия ОрловаКомментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов – о недоработках «Зенита» в матче с «Анжи» и вариантах атаки, которые могут запутать АЗ в Лиге Европы.Мэр Ниццы подарил папе Римскому футболку с автографом БалотеллиМэр Ниццы Кристиан Эстрози подарил папе Римскому Франциску футболку с автографом нападающего сборной Италии Марио Балотелли.Понтус Вернблум: Должны были забивать второй и побеждатьПолузащитник ЦСКА прокомментировал ничейный результат в матче 8-го тура чемпионата России с «Краснодаром».Александр Бубнов: «Анжи» не слабее «Маккаби», который «Зенит» победил с трудомБывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 8-го тура РФПЛ между «Анжи» и «Зенитом».ЦСКА – «Краснодар». Матч посетили всего 14 тысяч человекВчера в матче 8-го тура премьер-лиги ЦСКА дома сыграл вничью с «Краснодаром» – 1:1. Игру посетили 14080 болельщиков.ЦСКА – «Краснодар». Смолов и Траоре чаще всех вступали в борьбуВчера в матче 8-го тура премьер-лиги ЦСКА дома сыграл вничью с «Краснодаром» – 1:1.АЗ перед матчем с «Зенитом» не смог обыграть «Гоу Эхед Иглс»Футболисты АЗ из Алкмара упустили победу над клубом «Гоу Эхед Иглс» в матче седьмого тура чемпионата Голландии.Выборы президента, ничья в Москве, победа в Ростове. Ловчев о событиях субботыВыборы президента, ничья в Москве, победа в Ростове. Ловчев о событиях субботыОбозреватель Sovsport.ru Евгений Ловчев – о главных событиях субботы в российском футболе.Игорь Шалимов: Ребята выстояли в матче с ЦСКА, они молодцыИсполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал игру своих подопечных в матче с ЦСКА (1:1).Леонид Слуцкий: Участие Дзагоева в матче с «Тоттенхэмом» под большим вопросомГлавный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал о состоянии полузащитника Алана Дзагоева.Валерий Рейнгольд: Гол «Краснодара» – следствие череды ошибок игроков ЦСКАБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился впечатлениями от результата матча 8-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Краснодаром» (1:1).На радость «Спартаку». Как «Краснодар» заставил оступиться ЦСКАНа радость «Спартаку». Как «Краснодар» заставил оступиться ЦСКААрмейцы не выиграли у «Краснодара» и упустили шанс догнать красно-белых в таблице.

Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Ницца
Ниццакалендарьстатистика
Марио Балотелли
Марио Балотелливсе новости
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение