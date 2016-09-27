Самолет с футболистами ПСВ совершил вынужденную посадку в Варшаве
Самолет с футболистами и тренерами голландского ПСВ прибыл в Ростов-на-Дону на матч Лиги чемпионов с двухчасовым опозданием.
Экипажу лайнера пришлось совершить вынужденную посадку в Варшаве. Из-за сильного встречного ветра самолету потребовалась экстренная дозаправка.
Напомним, матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Ростов» - ПСВ состоится 28 сентября.
В первом туре ростовчане на выезде были разгромлены «Баварией» (0:5), а чемпионы Голландии на своем поле уступили мадридскому «Атлетико» (0:1).
Матч
Место и дата
28 сентября 21:45, Олимп-2, Текстовая трансляция
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