ELEAGUE проведет major-турнир в 2017 году

Организаторы ELEAGUE заявили, что в 2017 году они проведут major-турнир по Counter-Strike: Global Offensive.



Всего на турнире примут участие 16 команд. Восемь из них это топ-8 последнего major-турнира: SK Gaming, Team Liquid, GODSENT, Virtus.pro, Astralis, FlipSid3 Tactics, Gambit Gaming и Natus Vincere.



Остальные восемь участников определятся после квалификации из 16 коллективов, которые пройдет с 15 по 18 декабря в студии ELEAGUE. В отборочных примут участие команды, занявшие нижние восемь мест на последнем major-турнире: Team Dignitas, Ninjas in Pyjamas, Team EnVyUs, G2 Esports, FaZe Clan, OpTic Gaming, Counter Logic Gaming и mousesports. И восемь команд, которые пройдут этап региональных minor-турниров.





ELEAGUE Major пройдет с 22 по 29 января в Атланте. Призовой фонд турнира составит 1 миллион долларов.

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