Филлип Коку: Меня устроит ничья в матче с «Ростовом»

Главный тренер ПСВ Филлип Коку поделился впечатлениями от грядущего матча Лиги чемпионов с «Ростовом».

- До матча с «Аяксом» «Ростов» почти никто не знал в Нидерландах, но теперь об этом клубе знают все. Результат выездной игры стал неожиданностью для многих. У нашего соперники отличная защита, прессинг и контратаки. Мы хотим выиграть, но меня устроит и ничья.

Тактика на завтра? Мы можем сыграть и от защиты, и от нападения. Секретов раскрывать я не буду. Мы просто хотим добиться положительного результата.

- Почему не приехал Рамселар?

- У него травма. Какая? Я еще не знаю, - сказал Коку.