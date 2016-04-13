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«Локомотив» на выезде обыграл «Нефтяник» в первом туре чемпионата России

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Волейболисты новосибирского «Локомотива» в матче первого тура чемпионата России нанесли поражение «Нефтянику».

Встреча, прошедшая в Оренбурге, завершилась со счетом 3:1 (22:25, 25:17, 20:25, 23:25).

В следующем туре «Локомотив» 30 сентября проведет гостевой матч с «Динамо» из Ленинградской области, а команда Владимира Терентьева сыграет с краснодарским «Динамо».

Мужчины.
Чемпионат России.
Суперлига
1-й тур

«Нефтяник» (Оренбург) – «Локомотив» (Новосибирск) – 1:3 (22:25, 25:17, 20:25, 23:25).


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