Шамиль Тарпищев: Сестры Уильямс все делали по правилам, а Шарапова нарушила правила игры

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев не видит оснований для возбуждения дел в отношении Винус и Серены Уильямс на основании данных, приведенных хакерами из группы Fancy Bears.

- Да, WADA разрешило сtстрам Уильямс употреблять некоторые лекарственные препараты по медицинским показаниям. Почему — это уже другой вопрос. Но суть в том, что никаких нарушений со стороны спортсменок не было. Всё было сделано по правилам.



История с Марией Шараповой и мельдонием вообще здесь ни при чем. Россиянка нарушила правила игры, признав, что принимала запрещенный препарат. Тут вина целиком и полностью лежит на ее менеджменте, - заявил Тарпищев.

Напомним, за применение мельдония Мария Шарапова была дисквалифицирована на два года. Сестры Уильямс получали официальные разрешения WADA на прием запрещенных препаратов по медицинским показаниям.