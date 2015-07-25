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Наставник сборной Болгарии Петев покинул свой пост

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Официальный сайт Болгарского футбольного союзаКомментарии

Как сообщает официальный сайт  Болгарского футбольного союза, главный тренер национальной команды Ивайло Петев покинул свой пост.

Отмечается, что 41-летний специалист воспользовался пунктом в трудовом соглашении, которое позволяет закончить работу с командой досрочно за определенную компенсацию. Вместе с ним ушли его помощник Алекси Желязков и врач Валентин Великов.

Источник сообщает, что имя нового главного тренера сборной будет объявлено после того, как будут завершены переговоры с одним из кандидатов на пост. 

На данный момент команда, сыграв один матч в квалификации ЧМ-2018, лидирует в группе А, набрав 3 балла.


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