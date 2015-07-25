Наставник сборной Болгарии Петев покинул свой пост

Как сообщает официальный сайт Болгарского футбольного союза, главный тренер национальной команды Ивайло Петев покинул свой пост.



Отмечается, что 41-летний специалист воспользовался пунктом в трудовом соглашении, которое позволяет закончить работу с командой досрочно за определенную компенсацию. Вместе с ним ушли его помощник Алекси Желязков и врач Валентин Великов.



Источник сообщает, что имя нового главного тренера сборной будет объявлено после того, как будут завершены переговоры с одним из кандидатов на пост.



На данный момент команда, сыграв один матч в квалификации ЧМ-2018, лидирует в группе А, набрав 3 балла.



