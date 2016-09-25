Team Dignitas пробилась на EPICENTER: Moscow

Датский коллектив Team Dignitas вышел в финальную часть турнира EPICENTER: Moscow по Counter-Strike: Global Offensive.



В финале европейских квалификаций Team Dignitas обыграл пятерку из GODSENT со счетом 2:0. Еще одно место на турнире достанется победителю отборочных в СНГ .



Список приглашенных команд на турнир: G2 Esports, Ninjas in Pyjamas, fnatic, Natus Vincere, SK Gaming, Virtus.pro.



EPICENTER: Moscow пройдет с 17 по 23 октября, полуфиналы и гранд-финал запланированы на 22-23 октября в спортивно-развлекательном комплексе «ВТБ Ледовый Дворец».

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