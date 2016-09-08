Йерун Зут: Не хотим, чтобы завтра повторился сценарий матча «Ростов» - «Аякс»
Вратарь «ПСВ» Йерун Зут поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов с «Ростовом».
- «Ростов» громил дома «Аякса». Не боитесь?
- Мы бы точно не хотели, чтобы сценарий матча повторился. Моя команда хорошо готова. Постараемся не допустить ошибок, которые сделал «Аякс». Хотим увезти из Ростова три очка. Мы хорошо изучили соперника, сделали необходимые выводы, - сказал Зут.
Напомним, что матч «Ростов» - ПСВ состоится завтра в 21:45.
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