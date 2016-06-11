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Артем Параховский:. В прошлом сезоне на УНИКС никто не ставил

Артур Еникеев
Артур Еникеев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Белорусский центровкой УНИКСа Артем Параховский поделился эмоциями накануне старта баскетбольного сезона.

- Отдохнул очень мало. Всего три недели, - говорит Артем. - Сезон закончился поздно, потом я отправился в сборную.  И то на выходных по большей части решал бытовые вопросы. Нас ждет очень насыщенный сезон: Евролига и ВТБ. Будет очень много перелетов. Наверное мы пока сами не понимаем что нас ждет. Команда сохранилась на 80 процентов. Это плюс для нас. Мы знаем кто на что способен. О новичках я пока не могу сказать чего-то конкретного. Приехал в команду только неделю назад. Пока просматриваюсь, но все ребята с именем. Воронов играл в топовых командах, Антипов вернулся в Казань, американец Кларк был лидером в «Д-лиге».

- Требования и тактика тренерского штаба остались прежними?
- Да. Структура та же. Жесткая оборона, медленное нападение. Мы готовимся. Сейчас на каждой неделе будет матч-праздник. Хотим получить удовольствие, а я лично помочь команде.

- Все-таки акцент больше будет сделан на Евролигу?
- Нет. Мы задрали очень высокую планку в прошлом сезоне. Тогда никто не верил, что мы дойдем до финала. Писали и говорили, что Казани не должно быть там, что «Химки» и»Локомотив» сильнее. Но удержать позиции сложнее, чем завоевать. 

- Пред началом сезона вы чаще проигрываете. Не напрягает?
- Нет. Для этого эти матчи и данв. Мы занимаемся анализом и шлифовкой сильных и слабых сторон. Приедет к нам Нижний Новгород тогда все и увидим.

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