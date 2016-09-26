Анже Копитар: Сборная Европы в финале Кубка мира не будет отсиживаться в обороне
Капитан сборной Европы Анже Копитар поделился ожиданиями от финальных матчей Кубка мира-2016.
- Мы все абсолютно спокойны и наслаждаемся моментом. Мы выйдем на лед и не будем отсиживаться у своих ворот и ждать, что произойдет. Мы будем играть в наш нормальный хоккей. Нам нечего терять, - заявил Копитар.
Первый финальный матч Кубка мира-2016 между сборными Канады и Европы пройдет в Торонто в ночь со вторника на среду.
Матч
Место и дата
28 сентября 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция
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