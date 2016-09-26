Анже Копитар: Сборная Европы в финале Кубка мира не будет отсиживаться в обороне

Капитан сборной Европы Анже Копитар поделился ожиданиями от финальных матчей Кубка мира-2016.

- Мы все абсолютно спокойны и наслаждаемся моментом. Мы выйдем на лед и не будем отсиживаться у своих ворот и ждать, что произойдет. Мы будем играть в наш нормальный хоккей. Нам нечего терять, - заявил Копитар.

Первый финальный матч Кубка мира-2016 между сборными Канады и Европы пройдет в Торонто в ночь со вторника на среду.





