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«Зенит» разгромил московское «Динамо» и выиграл Суперкубок России

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Волейболисты казанского «Зенита» в матче первого тура мужского чемпионата России, имевшего статус встречи за Суперкубок страны, нанесли разгромное поражение московскому «Динамо».

Встреча между командами завершилась со счетом 3:0 (25:14, 25:18, 25:15).

Таким образом, подопечные Владимира Аленко завоевали пятый в своей истории Суперкубок.

В следующем туре «Зенит» сыграет с уфимским «Уралом», а московское «Динамо» проведет встречу с кемеровским «Кузбассом».

Мужчины. Чемпионат России.
Суперлига
1-й тур
Матч за Суперкубок

«Зенит» (Казань) – «Динамо» (Москва) – 3:0 (25:14, 25:18, 25:15).

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