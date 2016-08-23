«Зенит» разгромил московское «Динамо» и выиграл Суперкубок России
Волейболисты казанского «Зенита» в матче первого тура мужского чемпионата России, имевшего статус встречи за Суперкубок страны, нанесли разгромное поражение московскому «Динамо».
Встреча между командами завершилась со счетом 3:0 (25:14, 25:18, 25:15).
Таким образом, подопечные Владимира Аленко завоевали пятый в своей истории Суперкубок.
В следующем туре «Зенит» сыграет с уфимским «Уралом», а московское «Динамо» проведет встречу с кемеровским «Кузбассом».
Мужчины. Чемпионат России.
Суперлига
1-й тур
Матч за Суперкубок
«Зенит» (Казань) – «Динамо» (Москва) – 3:0 (25:14, 25:18, 25:15).
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