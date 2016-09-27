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ЦСКА – «Тоттенхэм». Стартовые составы

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Стал известны стартовые составы московского ЦСКА и «Тоттенхэма» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Игнашевич, В. Березуцкий, Фернандес, Вернблум, Головин, Миланов, Еременко, Тошич, Траоре. 

«Тоттенхэм»: Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Дэвис, Алли, Ваньяма, Ламела, Эриксен, Сон Хюнь Мин, Янссен. 

Напомним, встреча между командами состоится сегодня в Москве и стартует в 21.45 мск.

Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию матча.



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