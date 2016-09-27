ЦСКА – «Тоттенхэм». Стартовые составы

Андрей Канчельскис: ЦСКА должен наказать пижонов из «Тоттенхэма» за то, что приехали в Москву без лидеров

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча ЦСКА - «Тоттенхэм» в Лиге чемпионов.