ЦСКА – «Тоттенхэм». Стартовые составы
Стал известны стартовые составы московского ЦСКА и «Тоттенхэма» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Игнашевич, В. Березуцкий, Фернандес, Вернблум, Головин, Миланов, Еременко, Тошич, Траоре.
«Тоттенхэм»: Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Дэвис, Алли, Ваньяма, Ламела, Эриксен, Сон Хюнь Мин, Янссен.
Напомним, встреча между командами состоится сегодня в Москве и стартует в 21.45 мск.
Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию матча.
Наш стартовый состав на #ЦСКАТоттенхэм! pic.twitter.com/Hnw6kQ2ON0— ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 27 сентября 2016 г.
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