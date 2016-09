Кейлор Навас начнет игру с «Боруссией» с первых минут

Стал известен стартовый состав мадридского «Реала» на матч с дортмундской «Боруссией» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.



«Реал»: Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Роналду, Кроос, Бензема, Хамес, Бэйл, Модрич, Данило.



Запасные: Касилья, Пепе, Коэнтрау, Ковачич, Лукас Васкес, Мората, Иско.

Напомним, встреча между командами состоится сегодня в Дортмунде и стартует в 21.45 мск.

Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию матча.

⚽️📝✅ #RMUCL

Here's our starting XI for tonight's Champions League match against @BVB! VAMOS!#HalaMadrid pic.twitter.com/PPSFzw9JIg