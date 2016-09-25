Игроков Gambit оштрафуют из-за нарушения правил на TWC 2016

Игроки команды Gambit и сборной Казахстана по Counter-Strike: Global Offensive выплатят штрафы из-за нарушения правил The World Championships 2016.



Напомним, что игроки нарушили правила в последнем матче против французов, который закончился со счетом 3:2 в пользу Казахстана. В составе команды произошла замена, вместо Евгения «zLex» Кима в составе сборной выступал Михаил «Dosia» Столяров. В результате чего результат матча был аннулирован и сборную Казахстана дисквалифицировали с турнира, а причастные к этому игроки были отстранены на два года от участия в TWC.



«В первую очередь мы хотим принести извинения организаторам турнира, игрокам сборной Франции и болельщикам сборной Казахстана. Это поведение противоречит спортивной этике и непозволительно для профессиональных игроков. В связи с этим AdreN, mou и Dosia понесут штраф в размере третьей части месячного оклада. Вырученные средства будут направлены на благотворительность - во время следующего визита в Казахстан Рустем и Даурен сделают пожертвование в адрес одного из детских домов Алматы», — говорится в заявлении организации Gambit.



Место сборной Казахстана на турнире займет Франция.

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