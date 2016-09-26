Игорь Ларионов: Проводить убыточные турниры может только КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов поделился своим видением будущего хоккейного Кубка мира.

- Комиссар НХЛ сказал, что на Кубке мира лига не зарабатывает, а просто дает повод говорить о ней, о хоккее. Это пропаганда хоккея, но все равно в конце дня ты смотришь в чековую книжку, в кошелек и подводишь итоги. Конечно, они будут смотреть, насколько турнир был прибыльным.

Проводить неприбыльные турниры может только КХЛ. Закончится Кубок мира, будут сделаны выводы, и затем последует решение, продолжать его или нет. Лично я считаю, что для хоккея это будет очень интересно, - рассказал Ларионов.

Напомним, Кубок мира разыгрывается в Северной Америке после 12-летнего перерыва.

Первый финальный матч между сборными Канады и Европы состоится в ночь со вторника на среду.