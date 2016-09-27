Акинфеев пропустил в 39-м матче Лиги чемпионов подряд
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев не смог избежать пропущенного мяча в матче группового турнира Лиги чемпионов против лондонского «Тоттенхэма». Таким образом, вратарь обновил антирекорд турнира.
Сегодня мяч в ворота Акинфеева забил Сон Хын Мин на 71-й минуте.
Таким образом, Игорь Акинфеев пропустил в 39-м матче Лиги чемпионов подряд. В последний раз он отыграл в Лиге чемпионов «на ноль» 1 ноября 2006 года в Лондоне - в игре группового раунда с лондонским «Арсеналом».
Sovsport.ru ведет текстовую трансляцию матча ЦСКА - «Тоттенхэм».
Матч
Голы
Сон Хын Мин 71 (0:1).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В. (Березуцкий А., 46), Щенников, Игнашевич, Фернандес, Миланов, Ерёменко, Головин, Вернблум, Тошич (Натхо, 72), Траоре
Тоттенхэм: Льорис, Алдервейрельд, Дэвис, Триппьер, Вертонген, Ламела, Ваньяма, Алли (Уинкс, 82), Эриксен, Янссен (Нкуду, 66), Сон Хын Мин
Предупреждения:
Судья:
Матеу Лахос (Испания)
Место и дата
27 сентября 21:45, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция