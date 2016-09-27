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Георгий Черданцев: Почему мы требуем от Траоре идеальной игры?

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев оценил игру нападающего ЦСКА Ласина Траоре, а также поделился мнением о перспективах российского клуба в Лиге чемпионов.

«Не согласен с мнением о том, что игра ЦСКА производит удручающее впечатление. Оценивать игру ЦСКА, как и многих других команд, с точки зрения «нравится – не нравится», вообще не совсем разумно. ЦСКА дает результат, каждый год участвует в Лиге чемпионов, да и сейчас идет в лидерах и не покидает первую тройку. Это важнее впечатления, которое оставляет их игра.

ЦСКА сейчас настолько отлаженный механизм, что вписать туда кого-то с принципиально новым качествами, кто так кардинально отличается от Ахмеда Мусы, крайне сложно. У ЦСКА уйдет время, чтобы понять, как использовать лучшие качества Ласина Траоре. И ему самому еще предстоит полностью адаптироваться. Помню, Березуцкий рассказывал, как от Мусы добивались точного исполнения маневров, в какие зоны бегать, в какие нет. Почему тогда мы уже сейчас требуем от Траоре идеальной игры?

В своей группе в Лиге чемпионов ЦСКА может занять как первое, так и четвертое место. То же самое касается и «Байера», и «Тоттенхэма», и «Монако». Группа очень ровная, таких в этой Лиге чемпионов, пожалуй, больше нет», – приводит слова Черданцева официальный сайт телеканала «Матч ТВ».

Напомним, сегодня ЦСКА проведет домашний матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом».

Встреча между командами стартует в 21.45 мск, Sovsport.ru проведет ее текстовую трансляцию.


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