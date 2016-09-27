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Муса начнет игру с «Порту» на скамейке запасных

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Стал известны стартовые составы «Лестера» и «Порту» на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Отметим, что бывший форвард московского ЦСКА Ахмед Муса, перешедший в стан «лис» минувшим летом, остался в запасе.

«Лестер»: Шмейхель, Хут, Эрнандес, Морган, Фукс, Марез, Дринкуотер, Амарти, Олбрайтон, Слимани, Варди. 

«Порту»: Касильяс, Лаюн, Теллес, Аугусто Фелипе, Маркано, Данилу, Андре Андре, О. Торрес, Отавио, А. Лопес, А. Силва. 

Напомним, встреча между командами состоится сегодня и стартует в 21.45 мск.

Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию матча.

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