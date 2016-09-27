Хавьер Эрнандес – в основе «Байера» на игру с «Монако»
«Байер» и «Монако» определились с составами на игру 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Монако»: Даниэль Субашич, Камиль Глик, Жемерсон, Джибриль Сидибе, Андреа Раджи, Фабиньо, Темуе Бакайоко, Жоау Моутиньо, Тома Лемар, Бернарду Силва, Валер Жермен.
«Байер»: Бернд Лено, Беньямин Хенрикс, Емер Топрак, Джонатан Та, Лукас Бедер, Кевин Кампль, Чарльз Арангис, Хакан Чалханоглу, Юлиан Брандт, Хавьер Эрнандес, Кевин Фолланд.
Напомним, встреча между командами состоится сегодня во Франции и стартует в 21.45 мск.
Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию матча.
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