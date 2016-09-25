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Московский «Спартак» подписал контракт с Сергеем Никифоровым

Дмитрий Галкин
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Футбольный клуб «Спартак-Москва» объявил о подписании контракта с игроком по FIFA Сергеем «Kefir» Никифоровым.

Партнерство предусматривает участие Сергея в мероприятиях нашего клуба и развитии киберспортивного направления ФК «Спартак», а также в различных турнирах по самому известному футбольному симулятору, включая чемпионаты России и мира.

Сегодня Сергей Никифоров принял участие в презентации эксклюзивной версии FIFA 17, которая состоялась в клубной магазине. Напомним, что версия игры в специальной обложке создана компанией Electronic Arts в рамках сотрудничества с ФК «Спартак» специально для болельщиков красно-белых.

«Я болею за «Спартак» с самого детства. И очень рад, что теперь буду представлять любимый клуб в качестве профессионального киберспортсмена. Новое поколение российских мальчишек активно интересуется не только реальным, но и виртуальным футболом, популярность которого растет. Поэтому я очень рассчитываю, что наше сотрудничество поможет «Спартаку» увеличить число своих болельщиков за счет молодых любителей компьютерных игр, включая поклонников знаменитой серии FIFA», — прокомментировал переход Сергеей «Kefir» Никифоров.

Сергей — профессиональный российский киберспортсмен, игрок в FIFA, двукратный чемпион России (2012, 2015), обладатель Суперкубка России по версии РФПЛ (2012). В 2012 и 2015 годах принимал участие в чемпионатах мира. Был капитаном сборной России на чемпионате Европы (2013). С ноября 2013 года ведёт популярный канал в YouTube, на который подписаны 600 000 пользователей.

Напомним, что свои киберспортивные подразделения открыли уже множество футбольных клубов, таких как «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Валенсия», «Бешикташ», «Шальке-04», «Вест Хэм», «Аякс», а так же недавно российская «Волга» и «УФА». 

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