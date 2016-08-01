Об уходе Эллардайса будет объявлено сегодня

Как сообщает Daily Express, сегодня будет официально объявлено об уходе Сэма Эллардайса с поста главного тренера сборной Англии.



Согласно информации источника, контракт со специалистом будет расторгнут по обоюдному согласию сторон.



Ранее сообщалось, что 61-летний тренер стал объектом масштабного антикоррупционного расследования. По данным The Telegraph, Эллардайс просил у азиатского агентства 400 000 фунтов стерлингов за помощь в обходе трансферных правил FA. Сегодня утром Эллардайс встретился с руководителями FA Грегом Кларком и Мартином Гленном для обсуждения сложившейся ситуации. По данным источника, вероятность увольнения специалиста достаточно высока.

Сэм Эллардайс возглавил сборную Англии всего 67 дней назад. На этом посту он сменил Роя Ходжсона, который покинул команду после поражения от исландцев (1:2) в матче 1/8 финала Евро-2016.



Под руководством Эллардайса команда провела один официальный матч, обыграв Словакию (1:0) в матче квалификации ЧМ-2018.