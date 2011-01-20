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Рикардо Майорга планирует провести бой в Никарагуа в декабре

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Рикардо Майорга намерен вернуться на профессиональный ринг в конце этого года.

42-летний боксер планирует провести бой в декабря в Никарагуа. Точная дата поединка и имя соперника пока не известны.

Напомним, что на счету Майорги 31 победа (25 нокаутом), 9 поражений и 1 ничья. Последний он он провел в августе 2015 года, проиграв Шейну Мозли.

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