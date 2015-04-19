Лукас Матиссе вернется на ринг в следующем году

Аргентинский боксер Лукас Матиссе намерен вернуться на ринг в следующем году.

Об этом сообщил вице-президент промоутерской компании Golden Boy Эрик Гомес, который уточнил, что ни точная дата, ни место проведения боя пока не обсуждались, как и имя будущего соперника.

Ранее он планировал провести бой 7 мая, но был вынужден отложить свое возвращение из-за травмы.

Напомним, что последний поединок он провел в октябре 2015 года против Виктора Постола, в котором повредил глаз.

На счету Матиссе 37 побед (34 нокаутом) и 4 поражения.