Даллмэн выполнил 200-ю передачу в КХЛ

Сегодня в матче регулярного чемпионата КХЛ встречаются «Сочи» и «Барыс». На данный момент гости уверенно обыгрывают своего соперника со счетом 6:3.



По ходу встречи защитник команды из Казахстана Кевин Даллмэн выполнил две голевые передачи.

Таким образом, игрок стал пятым хоккеистом, достигшим отметки 200 передач в КХЛ.



Отметим, что лидирует по данному показателю Александр Радулов, в активе которого 323 передачи в матчах за «Салават Юлаев» и ЦСКА.



