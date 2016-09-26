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Даллмэн выполнил 200-ю передачу в КХЛ

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Сегодня в матче регулярного чемпионата КХЛ встречаются «Сочи» и «Барыс». На данный момент гости уверенно обыгрывают своего соперника со счетом 6:3.

По ходу встречи защитник команды из Казахстана Кевин Даллмэн выполнил две голевые передачи.

Таким образом, игрок стал пятым хоккеистом, достигшим отметки 200 передач в КХЛ.

Отметим, что лидирует по данному показателю Александр Радулов, в активе которого 323 передачи в матчах за «Салават Юлаев» и ЦСКА.

Матч

ХК Сочи - Барыс - 3:6 (2:2, 0:2, 1:2)

Голы:

Крикунов (Мамашев, Левицкий), 5:11 (1:0). Гренц (Старченко, Рымарев), 11:09 (1:1). Захарчук (Левицкий, Кузнецов), 11:39 (2:1). Доус (Даллмэн, Семёнов), 17:42 (2:2). Сен-Пьер (Боченски), 21:55 (2:3). Маркелов (Даллмэн, Семёнов), 32:10 (2:4). Даллмэн (K. Panyukov, K. Trevyno), 45:19 (2:5). Бельгибаев 45:43 (2:6). Петерссон (Мамкин), 48:48 (3:6).

Место и дата

27 сентября 19:30, Большой, Онлайн-трансляция


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