Даллмэн выполнил 200-ю передачу в КХЛ
Сегодня в матче регулярного чемпионата КХЛ встречаются «Сочи» и «Барыс». На данный момент гости уверенно обыгрывают своего соперника со счетом 6:3.
По ходу встречи защитник команды из Казахстана Кевин Даллмэн выполнил две голевые передачи.
Таким образом, игрок стал пятым хоккеистом, достигшим отметки 200 передач в КХЛ.
Отметим, что лидирует по данному показателю Александр Радулов, в активе которого 323 передачи в матчах за «Салават Юлаев» и ЦСКА.
Матч
ХК Сочи - Барыс - 3:6 (2:2, 0:2, 1:2)
Голы:
Крикунов (Мамашев, Левицкий), 5:11 (1:0). Гренц (Старченко, Рымарев), 11:09 (1:1). Захарчук (Левицкий, Кузнецов), 11:39 (2:1). Доус (Даллмэн, Семёнов), 17:42 (2:2). Сен-Пьер (Боченски), 21:55 (2:3). Маркелов (Даллмэн, Семёнов), 32:10 (2:4). Даллмэн (K. Panyukov, K. Trevyno), 45:19 (2:5). Бельгибаев 45:43 (2:6). Петерссон (Мамкин), 48:48 (3:6).
Место и дата
27 сентября 19:30, Большой, Онлайн-трансляция