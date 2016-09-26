«Северсталь» одержала домашнюю победу над «Амуром»
Хоккеисты «Северстали» нанесли поражение «Амуру» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая во вторник, завершилась со счетом 2:1. В составе победителей точными бросками отметились Евгений Монс и Максим Трунев. Единственную шайбу для «Амура» забросил Алексей Бывальцев.
Матч
Северсталь - Амур - 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Бывальцев (Ушенин В., Ушенин В.), 4:15 (0:1). Монс (Орлов), 8:08 (1:1). Трунёв 50:52 (2:1).
Место и дата
27 сентября 19:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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