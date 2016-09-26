СКА по буллитам обыграл «Адмирал» в первом матче после возвращения Знарка с Кубка мира

Петербургский СКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ одержал победу над «Адмиралом» из Владивостока со счетом 3:2.

Обе шайбы армейцы забросили во втором периоде, отличились Илья Ковальчук и Ярно Коскиранта. Гости отыгрались в течение последней пятиминутки основного времени, голами отметились Джеймс Райт и Роберт Саболич. В серии буллитов победу хозяевам принес бросок Никиты Гусева.

Отметим, в этом матче приняли участие Евгений Дадонов и Вадим Шипачев, а на скамейке запасных присутствовали Олег Знарок и Харийс Витолиньш. Игроки и тренеры вернулись из Торонто, где выступали со сборной России на Кубке мира.

Армейцы добились третьей победы подряд и, набрав 32 очка в 14 играх, сохранили за собой второе место в Западной конференции. Дальневосточники проиграли второй матч в рамках выездной серии. Подопечные Александра Андриевского идут на 12-й позиции в Восточной конференции, имея в активе 15 очков после 13 игр. Ранее они уступили ЦСКА (0:3).

29 сентября СКА примет в Ледовом дворце «Куньлунь Ред Стар», а «Адмирал» встретится в Череповце с «Северсталью».