СКА по буллитам обыграл «Адмирал» в первом матче после возвращения Знарка с Кубка мира
Петербургский СКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ одержал победу над «Адмиралом» из Владивостока со счетом 3:2.
Обе шайбы армейцы забросили во втором периоде, отличились Илья Ковальчук и Ярно Коскиранта. Гости отыгрались в течение последней пятиминутки основного времени, голами отметились Джеймс Райт и Роберт Саболич. В серии буллитов победу хозяевам принес бросок Никиты Гусева.
Отметим, в этом матче приняли участие Евгений Дадонов и Вадим Шипачев, а на скамейке запасных присутствовали Олег Знарок и Харийс Витолиньш. Игроки и тренеры вернулись из Торонто, где выступали со сборной России на Кубке мира.
Армейцы добились третьей победы подряд и, набрав 32 очка в 14 играх, сохранили за собой второе место в Западной конференции. Дальневосточники проиграли второй матч в рамках выездной серии. Подопечные Александра Андриевского идут на 12-й позиции в Восточной конференции, имея в активе 15 очков после 13 игр. Ранее они уступили ЦСКА (0:3).
29 сентября СКА примет в Ледовом дворце «Куньлунь Ред Стар», а «Адмирал» встретится в Череповце с «Северсталью».
Матч
СКА - Адмирал - 3:2 Б. (0:0, 2:0, 0:2, 0:0, 1:0)
Голы:
Ковальчук (Зубарев, Плотников), 23:55 (1:0). Коскиранта (Зубарев, Плотников), 28:27 (2:0). Райт (Блум, Горшков), 55:15 (2:1). Саболич (Гавриленко, Земчёнок), 57:57 (2:2).
Победный буллит:
Гусев - 3:2.
Место и дата
27 сентября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция