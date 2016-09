Team Liquid продала контрольный пакет акций киберспортивному холдингу aXiomatic eSport

Организация Team Liquid объявила о продаже контрольного пакета акций холдингу aXiomatic eSports.



Председателями правления холдинга станут американские бизнесмены Питер Губер и Тед Леонсис. Предприниматели являются владельцами ряда спортивных команд, таких как баскетбольный клуб «Голден Стэйт Уорриорз», бейсбольная команда «Лос-Анджелес Доджерс», футбольный клуб «Лос-Анджелес», хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» и баскетбольная команда «Вашингтон Уизардс». При этом Стив «LiQuiD112» Арханцет и Виктор «Nazgul» Гуссенсс останутся руководителями Team Liquid.



Под тегом Team Liquid выступают команлы по Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, League of Legends, Hearthstone, Heroes of the Storm, Overwatch, StarCraft 2, Halo, Street Fighter и SSBM.

