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Team Liquid продала контрольный пакет акций киберспортивному холдингу aXiomatic eSport

Дмитрий Галкин
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Организация Team Liquid объявила о продаже контрольного пакета акций холдингу aXiomatic eSports. 

Председателями правления холдинга станут американские бизнесмены Питер Губер и Тед Леонсис. Предприниматели являются владельцами ряда спортивных команд, таких как баскетбольный клуб «Голден Стэйт Уорриорз», бейсбольная команда «Лос-Анджелес Доджерс», футбольный клуб «Лос-Анджелес», хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» и баскетбольная команда «Вашингтон Уизардс». При этом Стив «LiQuiD112» Арханцет и  Виктор «Nazgul» Гуссенсс останутся руководителями Team Liquid.

Под тегом Team Liquid выступают команлы по Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, League of Legends, Hearthstone, Heroes of the Storm, Overwatch, StarCraft 2, Halo, Street Fighter и SSBM.

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