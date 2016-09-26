Александр Дергачев: Смазали концовку игры с «Адмиралом», так нельзя играть

Форвард СКА Евгений Дадонов после матча против «Адмирала» (3:2 Б) поделился впечатлениями от выступления на Кубке мира в составе сборной России.

- Как игралось после Кубка мира?

- Физически чувствую себя нормально, но головой, наверное, еще не перестроился. Чуть-чуть было сложно. Возможно, дело в разнице между часовыми поясами.

- Какое настроение после поездки в Канаду?

- Все нормально, только хотелось три очка взять у «Адмирала», а не два.

- СКА провалил третий период, в чем видите причину?

- Есть тренерский штаб, он будет разбираться, в чем причина. Это, наверное, выполнение игрового задания. Надо было попроще играть в третьем периоде, чтобы сохранить преимущество.

- Что смогли для себя подсмотреть на Кубке мира? Может, будет толчок вашей карьеры?

- Посмотрим, надеюсь.

- Были сложности перестроиться от игры на маленькой площадке к большой?

- Разница, конечно, есть, но я играл здесь не так давно.

- Прошлый матч был с Канадой, следующий - против «Куньлуни». Совсем разный уровень.

- Посмотрим, я даже не знаю, что за команда «Куньлунь», никогда против нее не играл.

- Будете смотреть финал Кубка мира?

- Если будет возможность - да, не будет - нет, - передает слова Дадонова корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, СКА обыграл «Адмирал» по буллитам со счетом 3:2. У армейцев шайбы забросили Илья Ковальчук и Ярно Коскиранта, в составе дальневосточников отличились Джеймс Райт и Роберт Саболич. В серии буллитов победу петербуржцам принес бросок Никиты Гусева. Игроками СКА в этом матче руководил Олег Знарок, вернувшийся с Кубка мира.

Армейцы набрали 32 очка в 14 играх и остались на втором месте в Западной конференции. «Адмирал» идет 12-м в Восточной конференции, имея в активе 15 очков после 13 встреч.

29 сентября СКА примет в Ледовом дворце «Куньлунь Ред Стар», а «Адмирал» встретится в Череповце с «Северсталью».