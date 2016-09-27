Евгений Дадонов: Физически после Кубка мира чувствую себе нормально, но головой еще не перестроился
Форвард СКА Евгений Дадонов после матча против «Адмирала» (3:2 Б) поделился впечатлениями от выступления на Кубке мира в составе сборной России.
- Как игралось после Кубка мира?
- Физически чувствую себя нормально, но головой, наверное, еще не перестроился. Чуть-чуть было сложно. Возможно, дело в разнице между часовыми поясами.
- Какое настроение после поездки в Канаду?
- Все нормально, только хотелось три очка взять у «Адмирала», а не два.
- СКА провалил третий период, в чем видите причину?
- Есть тренерский штаб, он будет разбираться, в чем причина. Это, наверное, выполнение игрового задания. Надо было попроще играть в третьем периоде, чтобы сохранить преимущество.
- Что смогли для себя подсмотреть на Кубке мира? Может, будет толчок вашей карьеры?
- Посмотрим, надеюсь.
- Были сложности перестроиться от игры на маленькой площадке к большой?
- Разница, конечно, есть, но я играл здесь не так давно.
- Прошлый матч был с Канадой, следующий - против «Куньлуни». Совсем разный уровень.
- Посмотрим, я даже не знаю, что за команда «Куньлунь», никогда против нее не играл.
- Будете смотреть финал Кубка мира?
- Если будет возможность - да, не будет - нет, - передает слова Дадонова корреспондент Spb.Sovsport.ru.
Напомним, СКА обыграл «Адмирал» по буллитам со счетом 3:2. У армейцев шайбы забросили Илья Ковальчук и Ярно Коскиранта, в составе дальневосточников отличились Джеймс Райт и Роберт Саболич. В серии буллитов победу петербуржцам принес бросок Никиты Гусева. Игроками СКА в этом матче руководил Олег Знарок, вернувшийся с Кубка мира.
Армейцы набрали 32 очка в 14 играх и остались на втором месте в Западной конференции. «Адмирал» идет 12-м в Восточной конференции, имея в активе 15 очков после 13 встреч.
29 сентября СКА примет в Ледовом дворце «Куньлунь Ред Стар», а «Адмирал» встретится в Череповце с «Северсталью».
Матч
СКА - Адмирал - 3:2 Б. (0:0, 2:0, 0:2, 0:0, 1:0)
Голы:
Ковальчук (Зубарев, Плотников), 23:55 (1:0). Коскиранта (Зубарев, Плотников), 28:27 (2:0). Райт (Блум, Горшков), 55:15 (2:1). Саболич (Гавриленко, Земчёнок), 57:57 (2:2).
Победный буллит:
Гусев - 3:2.
Место и дата
27 сентября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция