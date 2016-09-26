Слуцкий вышел на первое место по количеству матчей в качестве наставника ЦСКА
Сегодня в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов московский ЦСКА на своем поле принимает «Тоттенхэм».
Эта встреча стала для Леонида Слуцкого 289-й в качестве наставника российского клуба и он опередил по этому показателю экс-главного столичной команды Валерия Газзаева.
Напомним, Слуцкий встал у руля армейцев осенью 2009 года.
Sovsport.ru ведет текстовую трансляцию игры ЦСКА и «Тоттенхэма».
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически