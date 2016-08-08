Манчини и Блан вошли в список кандидатов на пост наставника сборной Англии
Как сообщает Gazzetta dello Sport, руководство футбольной ассоциации Англии приступило к поискам нового тренера для национальной команды.
Согласно информации источника, в организации рассматривают возможность приглашения экс-наставника миланского «Интера» Роберто Манчини и бывшего главного тренера «ПСЖ» Лорана Блана.
Ранее сообщалось, что Сэм Эллардайс покинул сборную Англии из-за масштабного антикоррупционного расследования. По данным The Telegraph, английский специалист просил у азиатского агентства 400 000 фунтов стерлингов за помощь в обходе трансферных правил FA.
Отметим, что к матчам отборочной кампании ЧМ-2018 с Мальтой и Словенией сборную Англии будет готовить Гарет Саутгейт.
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