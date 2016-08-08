Манчини и Блан вошли в список кандидатов на пост наставника сборной Англии

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Эллардайс официально покинул пост главного тренера сборной Англии Футбольная ассоциация Англии подтвердила отставку главного тренера национальной команды Сэма Эллардайса.

Об уходе Эллардайса будет объявлено сегодня Главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс может покинуть свой пост уже сегодня. Об этом сообщает Daily Express.

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Эллардайса могут уволить из сборной Англии на фоне коррупционного скандала Главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс может быть снят со своего поста, сообщает The Times.

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Сэм Эллардайс: Мы доминировали весь матч и одержали очень важную победу Главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс поделился впечатлениями после матча отборочного турнира ЧМ-2018 против сборной Словакии. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.

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Харт и Руни в стартовом составе сборной Англии на матч со словаками Стал известен стартовый состав сборной Англии на матч квалификации ЧМ-2016 с командой Словакии.

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Эллардайс вызвал Харта и Руни в сборную Англии на матч со словаками Новый главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс определился с составом команды на первый матч квалификации ЧМ-2018.

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