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Олег Знарок: Игра с «Адмиралом» была как в тумане

Татьяна Кокорина
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии

Главный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением о победе над «Адмиралом» (3:2Б) и рассказал об акклиматизации после возвращения с Кубка мира.

- Мы недовольны результатом. Когда ведешь 2:0, нужно доводить до логического завершения матч. Но совершили ряд ошибок. А вот вратари с обеих сторон сыграли здорово. 

- Акклиматизация сказывается на вас?
- Если честно, я сегодня выпил литр кофе. Вчера прилетели, я постарался со снотворным уснуть. В четыре утра я был очень бодр! А дальше не смог уснуть, и игра была как в тумане. Представляю, как игрокам было тяжело.

- В каком состоянии нашли команду? 
- В хорошем. Вы же видели - почти все выиграли, все в порядке. 

- Замена была адекватной?
- Конечно, он же (Петр Воробьев - Прим. ред.) мой наставник, - передает слова Знарка корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, СКА обыграл «Адмирал» по буллитам со счетом 3:2. У армейцев шайбы забросили Илья Ковальчук и Ярно Коскиранта, в составе дальневосточников отличились Джеймс Райт и Роберт Саболич. В серии буллитов победу петербуржцам принес бросок Никиты Гусева. Игроками СКА в этом матче руководил Олег Знарок, вернувшийся с Кубка мира.

Армейцы набрали 32 очка в 14 играх и остались на втором месте в Западной конференции. «Адмирал» идет 12-м в Восточной конференции, имея в активе 15 очков после 13 встреч.

29 сентября СКА примет в Ледовом дворце «Куньлунь Ред Стар», а «Адмирал» встретится в Череповце с «Северсталью».

Матч

СКА - Адмирал - 3:2 Б. (0:0, 2:0, 0:2, 0:0, 1:0)

Голы:

Ковальчук (Зубарев, Плотников), 23:55 (1:0). Коскиранта (Зубарев, Плотников), 28:27 (2:0). Райт (Блум, Горшков), 55:15 (2:1). Саболич (Гавриленко, Земчёнок), 57:57 (2:2).

Победный буллит:

Гусев - 3:2.

Место и дата

27 сентября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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