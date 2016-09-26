Александр Андриевский: Довольны, что увозим из Петербурга одно очко

Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский подвел итоги выездного матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (2:3 Б).

- Тяжело для нас сложилась игра. Мы уступили в движении, СКА был быстрее. Во втором периоде потеряли концентрацию, нападающие плохо помогали защитникам. Но здорово, что сумели перестроиться - верили, до конца сражались, переломили ход игры. Довольны, что увозим одно очко.

- У вас очень молодая вратарская линия. Кто все-таки первый номер?

- Трудно сказать. У нас Налимов получил травму, не восстановился до конца еще. Так что смотрим, кто лучше перед каждой игрой, - передает слова Андриевского корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, СКА обыграл «Адмирал» по буллитам со счетом 3:2. У армейцев шайбы забросили Илья Ковальчук и Ярно Коскиранта, в составе дальневосточников отличились Джеймс Райт и Роберт Саболич. В серии буллитов победу петербуржцам принес бросок Никиты Гусева. Игроками СКА в этом матче руководил Олег Знарок, вернувшийся с Кубка мира.

Армейцы набрали 32 очка в 14 играх и остались на втором месте в Западной конференции. «Адмирал» идет 12-м в Восточной конференции, имея в активе 15 очков после 13 встреч.

29 сентября СКА примет в Ледовом дворце «Куньлунь Ред Стар», а «Адмирал» встретится в Череповце с «Северсталью».