Александр Андриевский: Довольны, что увозим из Петербурга одно очко
Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский подвел итоги выездного матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (2:3 Б).
- Тяжело для нас сложилась игра. Мы уступили в движении, СКА был быстрее. Во втором периоде потеряли концентрацию, нападающие плохо помогали защитникам. Но здорово, что сумели перестроиться - верили, до конца сражались, переломили ход игры. Довольны, что увозим одно очко.
- У вас очень молодая вратарская линия. Кто все-таки первый номер?
- Трудно сказать. У нас Налимов получил травму, не восстановился до конца еще. Так что смотрим, кто лучше перед каждой игрой, - передает слова Андриевского корреспондент Spb.Sovsport.ru.
Напомним, СКА обыграл «Адмирал» по буллитам со счетом 3:2. У армейцев шайбы забросили Илья Ковальчук и Ярно Коскиранта, в составе дальневосточников отличились Джеймс Райт и Роберт Саболич. В серии буллитов победу петербуржцам принес бросок Никиты Гусева. Игроками СКА в этом матче руководил Олег Знарок, вернувшийся с Кубка мира.
Армейцы набрали 32 очка в 14 играх и остались на втором месте в Западной конференции. «Адмирал» идет 12-м в Восточной конференции, имея в активе 15 очков после 13 встреч.
29 сентября СКА примет в Ледовом дворце «Куньлунь Ред Стар», а «Адмирал» встретится в Череповце с «Северсталью».
Матч
СКА - Адмирал - 3:2 Б. (0:0, 2:0, 0:2, 0:0, 1:0)
Голы:
Ковальчук (Зубарев, Плотников), 23:55 (1:0). Коскиранта (Зубарев, Плотников), 28:27 (2:0). Райт (Блум, Горшков), 55:15 (2:1). Саболич (Гавриленко, Земчёнок), 57:57 (2:2).
Победный буллит:
Гусев - 3:2.
Место и дата
27 сентября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция