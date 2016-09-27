Карло Анчелотти: «Бавария» рассчитывает на положительный результат в игре с «Атлетико»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от предстоящей встречи с мадридским «Атлетико» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.



«Против «Атлетико» всегда тяжело играть. Это хорошо организованная команда. Приятно вернуться в Мадрид. Мы очень рассчитываем на положительный результат. Хуммельс? Он тренировался вчера. Матс готов к игре», – цитирует Анчелотти пресс-служба «Баварии».



Матч между командами состоится 28 сентября в Мадриде и стартует в 21.45 мск.