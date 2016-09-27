«Реал» и «Боруссия» разошлись миром в Дортмунде

Футболисты мадридского «Реала» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов сыграли вничью с дортмундской «Боруссей».

Встреча, прошедшая на стадионе «Сигнал Идуна Парк», завершилась со счетом 2:2.

Первый гол в матче на 17-й минуте забил нападающий гостей Криштиану Роналду, который откликнулся на передачу пяткой в исполнении полузащитника Гарета Бэйла. В конце первой половины игры форвард «шмелей» Пьер-Эмерик Обамеянг восстановил равенство в матче.

На 68-й минуте защитник «Реала» Рафаэль Варан забил второй гол в ворота Романа Бюрки. Спас свою команду от поражения в самой концовке встречи полузащитник Андре Шюррле, который получив мяч в штрафной площади, отправил его мощнейшим ударом в ворота Кейлора Наваса.

В следующем туре подопечные Зинедина Зидана сыграют 18 октября на домашней арене с «Легией», а немецкий клуб в тот же день проведет матч с лиссабонским «Спортингом» .

Sosvport.ru вел текстовую трансляцию встречи.

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