«Реал» и «Боруссия» разошлись миром в Дортмунде
Футболисты мадридского «Реала» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов сыграли вничью с дортмундской «Боруссей».
Встреча, прошедшая на стадионе «Сигнал Идуна Парк», завершилась со счетом 2:2.
Первый гол в матче на 17-й минуте забил нападающий гостей Криштиану Роналду, который откликнулся на передачу пяткой в исполнении полузащитника Гарета Бэйла. В конце первой половины игры форвард «шмелей» Пьер-Эмерик Обамеянг восстановил равенство в матче.
На 68-й минуте защитник «Реала» Рафаэль Варан забил второй гол в ворота Романа Бюрки. Спас свою команду от поражения в самой концовке встречи полузащитник Андре Шюррле, который получив мяч в штрафной площади, отправил его мощнейшим ударом в ворота Кейлора Наваса.
В следующем туре подопечные Зинедина Зидана сыграют 18 октября на домашней арене с «Легией», а немецкий клуб в тот же день проведет матч с лиссабонским «Спортингом» .
Sosvport.ru вел текстовую трансляцию встречи.
Лига чемпионов
Групповой этап
2-й тур
Матч
Голы
Роналду 17 (0:1). Обамеянг 43 (1:1). Варан 70 (1:2). Шюррле 87 (2:2).
Состав
Боруссия: Бюрки, Гинтер, Шмельцер, Пищек, Герреру (Мор, 79), Папастатопулос, Кастро, Вайгль, Гётце (Шюррле, 58), Дембеле (Пулишич, 73), Обамеянг
Реал: Навас, Данило, Карвахаль, Варан, Рамос, Родригес (Ковачич, 69), Бэйл, Кроос, Модрич, Бензема (Мората, 89), Роналду
Предупреждения:
Шмельцер, 50; Вайгль, 74; Герреру, 78; Обамеянг, 90 - Рамос, 64
Место и дата
27 сентября 21:45, Сигнал Идуна Парк, Текстовая трансляция