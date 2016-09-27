ЦСКА проиграл «Тоттенхэму» на групповом этапе Лиги чемпионов
Футболисты московского ЦСКА в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов уступили «Тоттенхэму».
Встреча, прошедшая в Москве на домашней арене российского клуба, завершилась со счетом 0:1. Единственный гол для английской команды на 71-й минуте забил нападающий Сон Хын Мин.
В следующем туре ЦСКА 18 октября на домашней арене примет «Монако», а «Тоттенхэм» в тот же день проведет гостевой матч с «Байером».
Sovsport.ru вел
текстовую трансляцию встречи.
Лига чемпионов
Групповой этап
2-й тур
Матч
Голы
Сон Хын Мин 71 (0:1).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В. (Березуцкий А., 46), Щенников, Игнашевич, Фернандес, Миланов, Ерёменко, Головин, Вернблум, Тошич (Натхо, 72), Траоре
Тоттенхэм: Льорис, Алдервейрельд, Дэвис, Триппьер, Вертонген, Ламела, Ваньяма, Алли (Уинкс, 82), Эриксен, Янссен (Нкуду, 66), Сон Хын Мин
Предупреждения:
Судья:
Матеу Лахос (Испания)
Место и дата
27 сентября 21:45, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция