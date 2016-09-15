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«Лестер» обыграл «Порту» в Лиге чемпионов

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Английский «Лестер» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов обыграл на своем поле «Порту» со счетом 1:0.

На 25-й минуте гол забил нападающий «Лестера» Ислам Слимани после передачи Рияда Мареза.

Таким образом, «Лестер» одержал вторую победу и продолжает лидировать в группе G. В активе «Порту» 1 очко.

В следующем туре «Лестер» примет «Копенгаген», а «Порту» стретится с «Брюгге».

Матч

Лестер Сити - Порту - 1:0 (1:0)

Голы

Слимани 25 (1:0).

Состав

Лестер Сити: Шмейхель, Хут, Эрнандес, Амарти, Фукс, Морган, Марез (Грэй, 88), Олбрайтон, Дринкуотер, Варди (Муса, 90), Слимани (Кинг, 82)

Порту: Касильяс, Фелипе, Теллеш, Лаюн, Маркано, Перейра Д., Торрес (Корона, 78), Отавио, Андре (Эррера, 63), Силва, Лопес (Жота, 63)

Предупреждения:

Варди, 24; Слимани, 32; Хут, 54 - Фелипе, 21; Силва, 23; Перейра Д., 49

Судья:

Джюнейт Чакыр (Турция)

Место и дата

27 сентября 21:45, Кинг Пауэр, Онлайн-трансляция

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