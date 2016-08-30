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«Севилья» обыграла «Лион», несмотря на нереализованный пенальти

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Испанская «Севилья» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов  на своем поле обыграла французский «Лион» со счетом 1:0.

Единственный мяч на 52-й минуте забил нападающий Виссам Бен-Йедер после передачи Лусиано Вьетто. На 69-й минуте Вьетто не реализовал пенальти.

Таким образом, «Севилья» набрала четыре очка и занимает второе место в группе H. В активе «Лиона» 3 очка и третье место.

В следующем туре «Севилья» сыграет в гостях с загребским «Динамо», а «Лион» встретится с «Ювентусом».

Матч

Севилья - Лион - 1:0 (0:0)

Голы

Бен Йеддер 53 (1:0).

Состав

Севилья: Гонсалес С., Пареха, Мариано, Эскудеро, Меркадо (Колоджичак, 87), Васкес (Иборра, 59), Витоло, Н'Зонзи, Насри, Вьетто, Бен Йеддер (Сарабиа, 82)

Лион: Лопеш, Янга-Мбива (Вальбуэна, 70), Гаспар (Геззаль, 79), Рыбус, Нкулу, Морель, Гоналонс, Дардер, Толиссо, Корне, Фекир (Калулу, 70)

Предупреждения:

Пареха, 56; Меркадо, 84 - Гаспар, 71; Гоналонс, 72; Корне, 86

Судья:

Бас Нейхёйс (Голландия)

Место и дата

27 сентября 21:45, Рамон Санчес-Писхуан, Онлайн-трансляция

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